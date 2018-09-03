Четвертый эсминец США с ракетами "Томагавк" направляется в Восточное Средиземноморье
|09:04 13.09.2018
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|Россия
Эсминец ВМС США USS Bulkeley, который оснащен крылатыми ракетами Tomahawk, вошел в акваторию Средиземного моря.
Об этом свидетельствуют данные системы международного мониторинга передвижения морских судов, передает УНИАН со ссылкой на kommersant.
Корабль направляется в Восточное Средиземноморье.
В акватории Средиземного моря уже находятся оснащенные Tomahawk эсминцы Carney, Ross и Winston S. Churchill, флагманский корабль USS Mount Whitney и не менее трех атомных подводных лодок класса Los Angeles.
В начале сентября стало известно, что на Восточное Средиземноморье держит курс подлодка ВМС США Newport News.
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