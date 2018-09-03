Крупнейшая фракция в Европейском парламенте - Европейская народная партия номинировала незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на премию имени Сахарова.

Об этом в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, передает Укринформ.

"Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года", - написал Йозвяк.

Как сообщал Укринформ, Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планированиии терактов в аннексированном Криму. Он вину не признает. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в России.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, здоровью украинца нанесен непоправимый ущерб, Сенцову трудно вставать с кровати.

В конце июля Европейский суд по правам человека призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. Одновременно суд требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили многочисленные деятели мировой культуры, а также политики и правозащитники. В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера набрала более 100 тысяч подписей. Это означает, что теперь, согласно американскому законодательству, документ будет направлен на рассмотрение профильного ведомства.

Напомним: "То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю" - Сенцов.