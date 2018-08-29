Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит вводить санкции против иностранцев, пытающихся вмешаться в американские выборы.

Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.

"Президент Дональд Трамп подписал указ о том, что его цель - защитить Соединенные Штаты от иностранного вмешательства во внутренние выборы путем разработки процесса санкций против стран и других субъектов, стремящихся вмешаться", - говорится в сообщении.

Государственный департамент и министерство финансов США примут решение о соответствующих санкциях для дальнейшего их введения, заявил журналистам советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Как отмечается, санкции будут включать замораживание активов, ограничение доступа к финансовым учреждениям США и запрет гражданам США инвестировать в компании, внесенные в санкционный список.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Конгресс США принял законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против США.

Минфин США уже ввело санкции против северокорейских компаний и гражданина КНДР за проведение кибератак.

Напомним: Трамп хочет "опередить Палату представителей и Сенат" и сегодня подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в США.