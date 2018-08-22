В аэропорту «Симферополь» построен и готов к эксплуатации международный пункт пропуска, который, скорее всего, не будет востребован.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил генеральный директор предпрятия Евгений Плаксин, передают Новости Крыма.

«В конце сентября у нас будет межведомственная комиссия по приемке в эксплуатацию международного пункта пропуска. У него хорошая пропускная способность: у нас 32 кабины пограничного досмотра и 16 кабин будут обеспечивать досмотр рейсов, вылетающих по странам СНГ. Пропускная способность — 820 пассажиров в час на международные направления», — рассказал он.

Плаксин подчеркнул, что для полного запуска пункта пропуска понадобится несколько дней.

«Мы полностью готовы, как только любая авиакомпания решит начать международные рейсы, нам понадобится три дня, чтобы организовать полноценное обслуживание любого количества международных рейсов», — уточнил он.

Напомним, после аннексии Крыма в марте 2014 года Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете всех полетов над Крымским полуостровом.

Позже Международная организация гражданской авиации (IКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.

Мониторинговая группа BSNews іи «Майдану закордонних справ» ежедневно отслеживает самолеты, незаконно летающие в оккупированный Крым.

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