Совет национальной безопасности и обороны Украины не имеет полномочий для остановки поставок сырья с территории Украины на химическое предприятие "Крымский Титан", расположенное в городе Армянск на территории оккупированного Крыма.



Об этом говорится в ответе Совета национальной безопасности и обороны на информационный запрос УНИАН, сообщает агентство.

"СНБО не имеет полномочий осуществлять никаких следственные действий, в том числе, относительно незаконных поставок сырья на оккупированные территории, а поэтому не является распорядителем запрашиваемой информации", - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что запрос агентства был передан в правительство, Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру с просьбой ответить по сути запроса.

В связи с аварией, произошедшей на «Крымском Титане», Совет нацбезопасности 6 сентября этого года утвердил комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

"В частности, Кабинету министров Украины поручено отработать общую позицию нашей страны с международными партнерами о противодействии техногенной катастрофе, которая распространяется на оккупированные территории северного Крыма, а также обеспечить меры противодействия ее распространению на южную часть материковой Украины", - сказано в ответе СНБО Украині на запрос агентства.

Как сообщал BSNews, в оккупированный Крым на завод Дмитрия Фирташа «Крымский титан», который привел к экологическому бедствию на севере полуострова и в прилегающих к нему районах Херсонской области. продолжают незаконно поставлять украинский ильмент.

Напомним: Перекрыв "ильменитовые схемы" Украина предотвратит экологическую катастрофу в оккупированном Крыму.