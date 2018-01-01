Патриарх Кирилл поставил крест на приглашении президента Молдовы на «всемирный конгресс семей»
|20:33 12.09.2018
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|Молдова
Патриарх Кирилл, кажется, не приедет в Кишинев на Всемирный конгресс семей, который запланирован на 14-16 сентября.
Ранее президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что глава Русской православной церкви примет участие в мероприятии, однако в опубликованном главой государства списке патриарх Кирилл не фигурирует, сообщает DESCHIDE.MD.
Президент Игорь Додон сообщил, что 14-16 сентября в Кишиневе пройдет «»всемирный конгресс семьи под эгидой президента Молдовы. Участие в мероприятии подтвердили несколько сотен человек из 40 стран».
По словам главы государства, среди них итальянский кардинал Пьетро Паролин, вице-председатель Госдумы РФ Ольга Епифанова, председатель международной организации по делам семьи Брайан Браун, французский принц Луи де Бурбон, представители митрополий из разных стран, общественные организации, публичные лица и др.».
В объявленном списке отсутствует патриарх Кирилл, который ранее был объявлен Додоном как участник мероприятия, пишет ziarulnational.md.
Конгресс состоится во Дворце республики. Открытие мероприятия назначено на 14 сентября, а закрытие — на 15 сентября. 16-го числа уастники конгресса примут участие в официальной службе Кафедрального собора и возложат цветы к памятнику Штефана чел Маре.
Напомним, ранее СМИ писали, что международная организация по делам семьи из США финансово поддерживается Константином Малофеевым — приближенным Кремля, человеком Дугина из команды по продвижению образа «консервативной» России.
Мероприятие в Кишиневе планировалось ещё в прошлом году, с августа 2017 года, когда Додон встретился с Малофеевым на горе Афон.
Напомним: В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу.
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