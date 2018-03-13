Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
|20:10 12.09.2018
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|Турция
Турция активизировала поставки оружия сирийским повстанцам, чтобы помочь им отбить наступление сирийской армии и ее союзников России и Ирана.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в армии восставших, передает ГОРДОН.
Высокопоставленные представители восставших против главы Сирии Башара Асада заявили, что Турция направила военную помощь повстанцам в районе Идлиба, поскольку на встрече на высшем уровне с Ираном и Россией не смогли договориться о сделке, направленной на предотвращение наступления правительственной армии.
Отмечается, что Турция уже приняла 3,5 млн сирийских беженцев и опасается, что активизация боев приведет к новой волне миграции сирийцев.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил о возможной гуманитарной катастрофе.
"Они пообещали полную военную поддержку Турции для долгой и затяжной битвы", – сообщил на условиях анонимности высокопоставленный командир восставших, посвященный в содержание переговоров с турецкими чиновниками.
По его словам, Турция в последние дни поставила в Сирию большое количество оружия, в том числе боеприпасы и ракеты к системам залпового огня "Град".
"Эти поставки оружия и боеприпасы позволят продлить сражение и гарантировать, что наши запасы не истощатся во время боев", – рассказал он.
Еще один источник издания рассказал, что турки хотят убедиться, чтобы у восставших было достаточно боеприпасов, чтобы надолго задержать наступающих.
Провинция Идлиб является одной из последних в Сирии территорий, которые удерживаются силами, оппозиционными к Асаду. 4-го, 7-го и 8 сентября российская и сирийская авиация наносили авиаудары по провинции Идлиб, которую частично контролируют отряды вооруженной оппозиции.
Сообщали о жертвах среди мирного населения. 6 сентября спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри заявил, что существуют факты, свидетельствующие о подготовке сирийских властей к применению химического оружия в Идлибе.
9 сентября издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник среди официальных лиц США сообщило, что Асад одобрил использование хлора в ходе наступления на Идлиб.
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