Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал Россию страной-агрессором и обвинил Москву в "незаконном вторжении" на территорию Грузии в августе 2008 года.

Так премьер-министр, представляющий правящую партию "Грузинская мечта", ответил на слова кандидата в президенты от своей же партии Саломе Зурабишвили. Ранее она заявила, что войну в 2008 году начала Грузия, а грузинские войска бомбили мирных граждан Цхинвали, передает Радио Свобода.

Отвечая на вопросы журналистов, Бахтадзе отметил, что Россия начала агрессию против Грузии не в 2008 году, а гораздо раньше – как только страна обрела независимость.

Председатель правительства также обвинил Москву в этнических чистках грузинского населения в Южной Осетии и Абхазии. "Мы получили гуманитарную катастрофу, о которой я говорю во всех форматах, это наша оценка, это оценка наших друзей", – подчеркнул премьер-министр.

При этом он упрекнул бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его правительство в том, что те "не избежали риска для Грузии, не учли предупреждения дружественных государств о подготовке России к войне".

"Москва готовилась к войне, готовилась достаточно системно и создавала инфраструктуру, которая позволила им осуществить эту военную операцию в Грузии", – заявил Бахтадзе.

Эти заявления прозвучали в ответ на утверждения кандидата в президенты от правящей партии "Грузинская мечта", Саломе Зурабишвили, возложившей ответственность за "августовскую войну" на Михаила Саакашвили.

"Войну в 2008 году начала Грузия", – заявила Зурабишвили на своей презентации, а позднее заметила, что считает преступлением бомбардировку мирных жителей города Цхинвали. Зурабишвили, однако, резко высказалась и о политике Москвы. В частности, она утверждает, что Россия "долго и тщательно готовила провокацию, но Саакашвили не имел права на неё поддаваться".

Сам Михаил Саакашвили, проживающий сейчас в Нидерландах, неоднократно пытался объяснить свои решения десятилетней давности тем, что южно-осетинские формирования, начиная с 7 августа 2008 года, начали массированный артиллерийский обстрел сёл так называемого "грузинского анклава" Южной Осетии, и, если бы Грузия ничего не предприняла, то, как считает Саакашвили, грузинские жители были бы вынуждены покинуть Южную Осетию.

Напомним: Грузия внесла новый иск в Страсбургский суд против Российской Федерации.