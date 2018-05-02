Апелляционный суд Киева наложил арест на акции "Проминвестбанка" (принадлежащих российской госкорпорации "Внешэкономбанк"), "Сбербанка" (принадлежащих российскому Сбербанку) и ВТБ Банка (принадлежащих российскому госбанка ВТБ).

5 сентября Апелляционный суд. Киева удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами (в т.ч. ЧАО "Аэробуд", ООО "Приватофис", ООО "Приватленд", ООО "Эверест Истейт", ООО " Телерадиокомпания "Жиса", ООО "Крым Дивелопмент", ООО "КУА" Финансовый капитал ", ООО" КУА "Финансовый вектор" и т.д.), и наложил арест на акции трех банков, сообщает FinBalance, передает iPress.ua.

Кроме того, Апелляционный суд Киева запретил "Проминвестбанку", "Сбербанку" и ВТБ Банку осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего этим банкам на праве собственности движимого и недвижимого имущества и отчуждать его любым способом, в т.ч., но не исключительно, по договорам купли-продажи, мены, дарения и т.д.

Эти аресты акций банков и запрет им отчуждать недвижимое и движимое имущество были наложены Апелляционным судом Киева по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров как обеспечение их иска по делу №796 / 165/2018 о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 (в деле ПТС №2015-36) о взыскании сумм из Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное (отобранное) в упомянутых компаний в Крыму после его аннексии Россией.

Компании "приватовцев" свое ходатайство об аресте акций "Проминвестбанка", "Сбербанка" и ВТБ Банка обосновали тем, что решением Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) - из-за нарушения Россией соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11 .1998 года - в их пользу было присуждено взыскать 139 млн долл из Российской Федерации в качестве компенсации за их объекты недвижимости в Крыму.

По мнению "приватовцев" на акции "Проминвестбанка", "Сбербанка" и ВТБ Банка как имущество государства Россия на территории Украины "может быть обращено взыскание на основании решения международного суда" (цитата из судебных материалов).

В этом контексте Апелляционный суд Киева пришел к выводу о том, что на территории Украины действительно "является имущество, принадлежащее РФ и на которое может быть обращено взыскание на основании решения международного суда".

Напомним: Оккупанты продолжают перераспределять " национализированные" земли и имущество Ялты.