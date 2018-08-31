Киеву стоит воздержаться от каких-либо "провокаций" в Азовском море, в противном случае их корабли станут объектами музейного показа в оккупированном Крыму.

Такое заявление сделал "депутат" Госдумы РФ от аннексированного полуострова Михаил Шеремет, передает Главред.

"У России достаточно сил и средств защитить свои границы и противостоять любым провокациям. Азовское море является водами свободного пользования, поэтому больше никакого сомалийского захвата Украиной российских рыбаков, как это было с судном "Норд", мы не допустим. Если киевские власти задумали очередную провокацию, то мы призываем их одуматься, иначе, в случае противоправных действий, их хваленые бронекатера будут арестованы и доставлены в российскую гавань в Севастополе, где мы сделаем из них объекты музейного показа", - цитирует Шеремета издание.

Как сообщал BSNews, в Азовском море к патрулированию приступили три бронированных катера Военно-морских сил Украины.

Помимо этого, сухопутные войска ВС Украины усилили группировку вдоль побережья Азовского моря.