В России вспомнили, что Азовское море является "водами свободного пользования"
|19:10 12.09.2018
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|Крым
Киеву стоит воздержаться от каких-либо "провокаций" в Азовском море, в противном случае их корабли станут объектами музейного показа в оккупированном Крыму.
Такое заявление сделал "депутат" Госдумы РФ от аннексированного полуострова Михаил Шеремет, передает Главред.
"У России достаточно сил и средств защитить свои границы и противостоять любым провокациям. Азовское море является водами свободного пользования, поэтому больше никакого сомалийского захвата Украиной российских рыбаков, как это было с судном "Норд", мы не допустим. Если киевские власти задумали очередную провокацию, то мы призываем их одуматься, иначе, в случае противоправных действий, их хваленые бронекатера будут арестованы и доставлены в российскую гавань в Севастополе, где мы сделаем из них объекты музейного показа", - цитирует Шеремета издание.
Как сообщал BSNews, в Азовском море к патрулированию приступили три бронированных катера Военно-морских сил Украины.
Помимо этого, сухопутные войска ВС Украины усилили группировку вдоль побережья Азовского моря.
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