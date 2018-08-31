США готовы оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей в Азовском море
|18:21 12.09.2018
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|Крым
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер 13 сентября прибывает с визитом в Киев.
Перед поездкой он ответил на вопросы корреспондента Deutsche Welle.
"В недавнем интервью газете The Guardian вы просигнализировали готовность американской администрации поставить Украине дополнительное летальное оружие. Это как -то связано с ростом напряженности в Азовском море, в котором российский военный флот блокирует украинские гражданские суда?" - задал вопрос корреспондент.
На что Волкер ответил:
"Все начинается с фундаментального решения, которое было принято в прошлом году, - снять ограничения на поставки вооружений Украине, которое существовало во время правления администрации Обамы. Администрация Трампа эти ограничения сняла. Это привело к поставкам антиснайперских и противотанковых ракетных комплексов, которые очень полезны для Украины с точки зрения обороны. Особенно противотанковые комплексы - чтобы сдержать новую агрессию со стороны России. Американский Конгресс одобрил новый пакет финансовых мер по поддержке оборонных возможностей Украины".
"Вы упомянули Азовское море,- продолжил представитель Госдепа - и это действительно предмет серьезной озабоченности. Россия резко нарастила присутствие военных кораблей и проверяет входящие и выходящие корабли в столь агрессивной манере, как никогда прежде. Это дополнительный предмет обеспокоенности".
"Но у нас есть общее ощущение, что мы готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей". - закончил Волкер.
Напомним: Россия уверяет что "тщательный досмотр украинских судов" в Азовском море всего лишь ответная реакция на действия Киева.
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