Госдума рассматривает законопроект, обязывающий обозначать аннексированный Крым внутри границ России

17:39 12.09.2018 0 комментариев Крым

Члены Совета Федерации РФ намерены в ближайшее время внести на рассмотрение Госдумы обновленную версию законопроекта, обязывающего обозначать аннексированный Крым внутри границ России на всей картографической продукции, выпускаемой в стране.

"Мы этот законопроект уже подготовили, в самые кратчайшие сроки он будет подан для рассмотрения в Госдуму. География этого закона оказалась шире, нежели мы предполагали изначально. Потому что первоначально была указана необходимость внесения изменений в закон "О рекламе", но это достаточно узко", – сказала российским журналистам "сенатор от Крыма" Ольга Ковитиди, передает OBOZREVATEL.

По ее словам, "актуальность этого вопроса очевидна", и законопроект будет регламентировать "необходимость объективного отражения политического события, которое состоялось".

"То есть все политические карты мира, атласы и глобусы должны содержать Крымский полуостров в составе Российской Федерации. Это основная задача нашего законопроекта", – добавила она.

Ранее сообщалось, что члены российского Совета Федерации, крымчане Ольга Ковитиди и Сергей Цеков отозвали проект закона о запрете рекламы с изображением карты России без Крыма и Севастополя. Сенаторы утверждали, что им нужно доработать этот законопроект.

Перед этим они внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий использовать в рекламе и печатных материалах географические карты аннексированного Крыма в составе Украины.

Напомним: На конференции ОБСЕ представителю "несуществующего субъекта РФ" отключили микрофон.



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