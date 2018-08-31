Госдума рассматривает законопроект, обязывающий обозначать аннексированный Крым внутри границ России
|17:39 12.09.2018
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|Крым
Члены Совета Федерации РФ намерены в ближайшее время внести на рассмотрение Госдумы обновленную версию законопроекта, обязывающего обозначать аннексированный Крым внутри границ России на всей картографической продукции, выпускаемой в стране.
"Мы этот законопроект уже подготовили, в самые кратчайшие сроки он будет подан для рассмотрения в Госдуму. География этого закона оказалась шире, нежели мы предполагали изначально. Потому что первоначально была указана необходимость внесения изменений в закон "О рекламе", но это достаточно узко", – сказала российским журналистам "сенатор от Крыма" Ольга Ковитиди, передает OBOZREVATEL.
По ее словам, "актуальность этого вопроса очевидна", и законопроект будет регламентировать "необходимость объективного отражения политического события, которое состоялось".
"То есть все политические карты мира, атласы и глобусы должны содержать Крымский полуостров в составе Российской Федерации. Это основная задача нашего законопроекта", – добавила она.
Ранее сообщалось, что члены российского Совета Федерации, крымчане Ольга Ковитиди и Сергей Цеков отозвали проект закона о запрете рекламы с изображением карты России без Крыма и Севастополя. Сенаторы утверждали, что им нужно доработать этот законопроект.
Перед этим они внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий использовать в рекламе и печатных материалах географические карты аннексированного Крыма в составе Украины.
Напомним: На конференции ОБСЕ представителю "несуществующего субъекта РФ" отключили микрофон.
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