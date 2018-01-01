Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию

18:48 12.09.2018 0 комментариев Армения

Подразделение ВС Армении, направляющееся в Сирию, будет состоять из специалистов гуманитарной сферы.

Об этом заявил 12 сентября министр обороны Армении Давид Тоноян в беседе с журналистами, пишет PanARMENIAN.Net.

По его словам, число военнослужащих, отправляемых в Сирию в рамках гуманитарной миссии, составит порядка 100 человек.

«Это военнослужащие-специалисты гуманитарной сферы: врачи, саперы, а также личный состав, который будет обеспечивать их безопасность», – сказал Тоноян, пишет Panorama.am.

При этом глава Минобороны подчеркнул, что участие в этой гуманитарной миссии в Сирии вытекает из национальных интересов Армении. Министр сообщил, что на данный момент проводятся подготовительные работы.

Ранеепресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил, что армяно-российский совместный проект в Сирии носит исключительно гуманитарный характер.По его словам, основным мотивом миссии является оказание гуманитарной помощи сирийским армянам в Алеппо.

Напомним, 8 сентября состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ходе встречи Армения договорилась о продолжении поставок оружия, и открыла российским специалистам доступ в американские лаборатории.



Ещё на эту тему:

09:20 16.01.2018
Армянские военные проходят курс горной подготовки в Грузии
18:32 04.01.2018
В Минобороны Армении обсуждают проект семилетней программы модернизации Вооруженных сил
15:14 22.11.2017
В Армении на армию выделяется больше средств, чем на образование и науку
14:37 20.11.2017
Армения модернизирует 30 танков Т-72 до уровня Б4
08:30 14.08.2017
Армения хочет провести на своей территории один из конкурсов АрМИ-2018
07:58 13.06.2017
В армянскую армию набирают призывников с образованием в сфере информационных технологий
18:17 04.05.2017
В Армении выявлен очередной случай махинаций в воинской части
14:58 20.04.2017
Призывникам в Армении могут предложить служить 3 года за $10 000
14:30 22.02.2017
В Армении солдатам больше не будут выдавать сигареты и спички
10:04 10.10.2016
Сегодня - День химических войск Армении
13:31 26.08.2016
Армения представит продукцию ОПК на форуме «Армия-2016»
18:03 21.07.2016
Армянские танкисты примут участие в Международных армейских играх в России
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
15:05 10.09.2018
Армения договорилась о продолжении поставок оружия, и открыла российским специалистам доступ в американские лаборатории
Все новости страны
Болгария Болгария
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
14:42 31.08.2018
В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров
Все новости страны
Греция Греция
15:48 12.09.2018
В планах США усиление военного присутствия в Греции
13:12 11.09.2018
В Греции снизят налоги
11:59 11.09.2018
Греция отказала в гражданской визе российскому митрополиту
22:12 05.09.2018
В Греции за перевозку беженцев осудили 6 украинских моряков
Все новости страны
Грузия Грузия
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
16:17 11.09.2018
В Тбилиси проходит конференция, организованная Институтом Маккейна
14:40 11.09.2018
Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
17:15 10.09.2018
Грузия упростит таможенные процедуры
Все новости страны
Молдова Молдова
20:33 12.09.2018
Патриарх Кирилл поставил крест на приглашении президента Молдовы на «всемирный конгресс семей»
14:15 10.09.2018
ЕСПЧ принял на рассмотрение заявление семи турецких граждан, подозрительным образом высланых из Молдовы
08:52 10.09.2018
СИБ Молдовы задержала четверых граждан Турции, как членов религиозного движения Фетхуллаха Гюлена
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
Все новости страны
Россия Россия
17:17 12.09.2018
США заблокировали допуск российского самолета по Договору об открытом небе
16:14 12.09.2018
Путин предложил подписать мирное соглашение по спорным Курильским островам Япония отвергла предложение
15:24 12.09.2018
Чуда не случилось: Верховный суд РФ признал законным решение о 12 годах заключения для Сущенко
14:35 12.09.2018
Крупный пожар на химзаводе в России / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
20:25 07.09.2018
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
14:42 07.09.2018
"Vestmoldtransgaz" перешла в собственность компании "Transgaz România"
08:25 05.09.2018
Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал
Все новости страны
Турция Турция
20:10 12.09.2018
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
14:10 12.09.2018
У берегов Анталии произошло землетрясение
08:48 11.09.2018
Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
10:12 10.09.2018
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
Все новости страны
Украина Украина
19:30 12.09.2018
Коломойский добился в суде ареста акций трех российских банков за недвижимое имущество " национализированное" оккупантами
19:10 12.09.2018
В России вспомнили, что Азовское море является "водами свободного пользования"
18:21 12.09.2018
США готовы оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей в Азовском море
17:39 12.09.2018
Госдума рассматривает законопроект, обязывающий обозначать аннексированный Крым внутри границ России
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс