Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
|18:48 12.09.2018
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|Армения
Подразделение ВС Армении, направляющееся в Сирию, будет состоять из специалистов гуманитарной сферы.
Об этом заявил 12 сентября министр обороны Армении Давид Тоноян в беседе с журналистами, пишет PanARMENIAN.Net.
По его словам, число военнослужащих, отправляемых в Сирию в рамках гуманитарной миссии, составит порядка 100 человек.
«Это военнослужащие-специалисты гуманитарной сферы: врачи, саперы, а также личный состав, который будет обеспечивать их безопасность», – сказал Тоноян, пишет Panorama.am.
При этом глава Минобороны подчеркнул, что участие в этой гуманитарной миссии в Сирии вытекает из национальных интересов Армении. Министр сообщил, что на данный момент проводятся подготовительные работы.
Ранеепресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил, что армяно-российский совместный проект в Сирии носит исключительно гуманитарный характер.По его словам, основным мотивом миссии является оказание гуманитарной помощи сирийским армянам в Алеппо.
Напомним, 8 сентября состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В ходе встречи Армения договорилась о продолжении поставок оружия, и открыла российским специалистам доступ в американские лаборатории.
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