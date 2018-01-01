Подразделение ВС Армении, направляющееся в Сирию, будет состоять из специалистов гуманитарной сферы.

Об этом заявил 12 сентября министр обороны Армении Давид Тоноян в беседе с журналистами, пишет PanARMENIAN.Net.

По его словам, число военнослужащих, отправляемых в Сирию в рамках гуманитарной миссии, составит порядка 100 человек.

«Это военнослужащие-специалисты гуманитарной сферы: врачи, саперы, а также личный состав, который будет обеспечивать их безопасность», – сказал Тоноян, пишет Panorama.am.

При этом глава Минобороны подчеркнул, что участие в этой гуманитарной миссии в Сирии вытекает из национальных интересов Армении. Министр сообщил, что на данный момент проводятся подготовительные работы.

Ранеепресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил, что армяно-российский совместный проект в Сирии носит исключительно гуманитарный характер.По его словам, основным мотивом миссии является оказание гуманитарной помощи сирийским армянам в Алеппо.

Напомним, 8 сентября состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ходе встречи Армения договорилась о продолжении поставок оружия, и открыла российским специалистам доступ в американские лаборатории.