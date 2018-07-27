Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн

17:59 12.09.2018 0 комментариев Армения

Заключение Арменией нового кредитного договора с Россией находится в процессе.

Об этом заявил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян, сообщает PanArmenianNet.

«Это процесс, который продолжается. Не могу детально назвать виды. Со временем будет соответствующая информация», - сказал Тоноян, пишет Aysor.am.

По его словам, речь идет о кредите в размере $100 млн, а сотрудничество с Россией достаточно успешное.

Издание сообщает, что Армения в 2015 году получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов.

По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.

Как сообщал BSNews, Армения может попасть под американские санкции из-за оружейных сделок с Россией.



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