Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
|17:59 12.09.2018
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|Армения
Заключение Арменией нового кредитного договора с Россией находится в процессе.
Об этом заявил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян, сообщает PanArmenianNet.
«Это процесс, который продолжается. Не могу детально назвать виды. Со временем будет соответствующая информация», - сказал Тоноян, пишет Aysor.am.
По его словам, речь идет о кредите в размере $100 млн, а сотрудничество с Россией достаточно успешное.
Издание сообщает, что Армения в 2015 году получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов.
По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.
Как сообщал BSNews, Армения может попасть под американские санкции из-за оружейных сделок с Россией.
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