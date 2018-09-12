США заблокировали допуск российского самолета Ту-214 ОН к наблюдательным полетам в рамках Договора об открытом небе.

Об этом «Красной звезде» сообщил Сергей Рыжков, глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности, который входит в Минобороны, передает Новая газета.

По словам Рыжкова, освидетельствование нового типа российского самолета с цифровой камерой отечественного производства странами-участницами договора происходило в начале сентября на аэродроме «Кубинка» в Московской области. Он уточнил, что в процедуре приняли участие 72 представителя 23 стран-участниц соглашения, 22 из 23 стран подписали протокол приемки самолета.

«Руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона»,— сказал Рыжков.

По его мнению, своими действиями США «в очередной раз продемонстрировала остальным государствам, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы».

Напомним: США заморозили сотрудничество с РФ в рамках Договора по открытому небу.