Кабмин одобрил подписание долгожданного договора с США по катерам Island

16:41 12.09.2018 0 комментариев Украина

Кабинет министров на заседании в среду, 11 сентября, принял решение, необходимое для получения Военно-морскими силами Украины двух американских патрульных катеров типа Island.

Правительство одобрило подписание договора о передаче катеров и согласилось оплатить сопутствующие услуги, сказал на заседании Кабмина министр обороны Степан Полторак, сообщает MILITARY NAVIGATOR.

ВМСУ получат катера бесплатно, но украинская сторона должна оплатить текущий ремонт, модернизацию, необходимое переоборудование, доставку в Одессу, подготовку экипажа.

Американские катера класса Island производятся с 80-х годов. В основном предназначены для пресечения незаконного оборота наркотиков в море и для борьбы с нелегальными перевозчиками.

Катера класса Island также обеспечивают безопасность портов и участвуют в поисково-спасательных операциях.

Они имеют двухвальную дизельную энергетическую установку мощностью 5,280 к.с. (3,940 кВт), которая обеспечивает скорость до 29,5 уз (54,6 км/ч). Длина корпуса катера - 33,53 м, ширина - 6,4 м, осадка - 2 м, водоизмещение - 165 тонн.

Личный состав катера - до 18 моряков, в том числе 3 офицера. На вооружении катера - 25-мм автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster и два 12,7-мм пулемета М2НВ.

Напомним: Кабмин разрешил Минобороны провести предоплату расходов для поставки ВМСУ патрульных катеров Island.

Ранее по теме: Эксперты все еще готовят текст соглашения о передаче Украине США двух патрульных катеров класса Island.



Ещё на эту тему:

09:17 30.08.2018
Главный вопрос - не в объемах помощи США, а в том, что Украина готова сделать для усиления позиций против агрессора - России
10:42 23.08.2018
Кабмин разрешил Минобороны провести предоплату расходов для поставки ВМСУ патрульных катеров Island
09:47 14.08.2018
США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии
19:29 15.06.2018
Оборонные компании Украины и США планируют совместное производство боевого модуля по стандартам НАТО
08:50 15.06.2018
Будапештский меморандум не обязывает защищать Украину, - бывший посол США
18:59 08.06.2018
В Украину прилетели военные самолеты США
18:43 30.12.2017
Как мир отреагировал на решение США предоставить Украине мощное оружие
21:29 13.12.2017
В бюджете США впервые "прописали" поддержку ВМС Украины - сенатор
14:15 05.12.2017
США и Норвегия передали украинским пограничникам тактическое оборудование на 13 млн гривен
15:10 29.11.2017
После сурового шторма в Черном море американский эсминец зашел в Одесский порт / Фото
09:01 20.10.2017
США відправили Україні військову допомогу
13:45 19.10.2017
Оркестр ВВС США в Европе едет в Одессу с программой «Музыка объединяет»
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
15:05 10.09.2018
Армения договорилась о продолжении поставок оружия, и открыла российским специалистам доступ в американские лаборатории
Все новости страны
Болгария Болгария
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
14:42 31.08.2018
В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров
Все новости страны
Греция Греция
15:48 12.09.2018
В планах США усиление военного присутствия в Греции
13:12 11.09.2018
В Греции снизят налоги
11:59 11.09.2018
Греция отказала в гражданской визе российскому митрополиту
22:12 05.09.2018
В Греции за перевозку беженцев осудили 6 украинских моряков
Все новости страны
Грузия Грузия
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
16:17 11.09.2018
В Тбилиси проходит конференция, организованная Институтом Маккейна
14:40 11.09.2018
Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
17:15 10.09.2018
Грузия упростит таможенные процедуры
Все новости страны
Молдова Молдова
20:33 12.09.2018
Патриарх Кирилл поставил крест на приглашении президента Молдовы на «всемирный конгресс семей»
14:15 10.09.2018
ЕСПЧ принял на рассмотрение заявление семи турецких граждан, подозрительным образом высланых из Молдовы
08:52 10.09.2018
СИБ Молдовы задержала четверых граждан Турции, как членов религиозного движения Фетхуллаха Гюлена
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
Все новости страны
Россия Россия
17:17 12.09.2018
США заблокировали допуск российского самолета по Договору об открытом небе
16:14 12.09.2018
Путин предложил подписать мирное соглашение по спорным Курильским островам Япония отвергла предложение
15:24 12.09.2018
Чуда не случилось: Верховный суд РФ признал законным решение о 12 годах заключения для Сущенко
14:35 12.09.2018
Крупный пожар на химзаводе в России / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
20:25 07.09.2018
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
14:42 07.09.2018
"Vestmoldtransgaz" перешла в собственность компании "Transgaz România"
08:25 05.09.2018
Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал
Все новости страны
Турция Турция
20:10 12.09.2018
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
14:10 12.09.2018
У берегов Анталии произошло землетрясение
08:48 11.09.2018
Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
10:12 10.09.2018
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
Все новости страны
Украина Украина
19:30 12.09.2018
Коломойский добился в суде ареста акций трех российских банков за недвижимое имущество " национализированное" оккупантами
19:10 12.09.2018
В России вспомнили, что Азовское море является "водами свободного пользования"
18:21 12.09.2018
США готовы оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей в Азовском море
17:39 12.09.2018
Госдума рассматривает законопроект, обязывающий обозначать аннексированный Крым внутри границ России
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс