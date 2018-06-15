Кабинет министров на заседании в среду, 11 сентября, принял решение, необходимое для получения Военно-морскими силами Украины двух американских патрульных катеров типа Island.

Правительство одобрило подписание договора о передаче катеров и согласилось оплатить сопутствующие услуги, сказал на заседании Кабмина министр обороны Степан Полторак, сообщает MILITARY NAVIGATOR.

ВМСУ получат катера бесплатно, но украинская сторона должна оплатить текущий ремонт, модернизацию, необходимое переоборудование, доставку в Одессу, подготовку экипажа.

Американские катера класса Island производятся с 80-х годов. В основном предназначены для пресечения незаконного оборота наркотиков в море и для борьбы с нелегальными перевозчиками.

Катера класса Island также обеспечивают безопасность портов и участвуют в поисково-спасательных операциях.

Они имеют двухвальную дизельную энергетическую установку мощностью 5,280 к.с. (3,940 кВт), которая обеспечивает скорость до 29,5 уз (54,6 км/ч). Длина корпуса катера - 33,53 м, ширина - 6,4 м, осадка - 2 м, водоизмещение - 165 тонн.

Личный состав катера - до 18 моряков, в том числе 3 офицера. На вооружении катера - 25-мм автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster и два 12,7-мм пулемета М2НВ.

Напомним: Кабмин разрешил Минобороны провести предоплату расходов для поставки ВМСУ патрульных катеров Island.

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