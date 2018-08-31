Президент России Владимир Путин предложил Японии принять мирное соглашение в вопросе принадлежности южных Курильских островов.

Об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает УНИАН.

"Давайте заключим мирный договор, не сейчас, а до конца года, без каких-либо предварительных условий. А потом, на основе этого договора, как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение тех проблем, с которыми мы не можем справиться 70 лет", - предложил Путин.

Япония не будет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга, передает издание haqqin.az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса — разрешить проблему с возвращением "северных территорий" (южная гряда Курильских островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), а потом заключить мирный договор", - заявил он.

Политик также отметил, что японское правительство не будет комментировать каждое высказывание российского лидера Владимира Путина.

Спор за Курильские острова между СССР, а впоследствии и Россией, и Японией продолжается с конца Второй мировой войны. После войны все острова были включены в состав Советского союза, однако принадлежность южных островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи не имеет юридических оснований. Площадь спорных островов составляет около пяти тысяч квадратных километров. В Японии отказались от термина "незаконно оккупированные территории" и называют спорные острова "занятыми без юридических оснований".

Напомним: Крупнейшая со времен "холодной войны" группа военных кораблей РФ подошла к берегам Японии.