В планах США усиление военного присутствия в Греции
|15:48 12.09.2018
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|Греция
США хотят договориться с Грецией о присутствии американских военных в стране, включая создание новых морских и авиационных баз.
На фоне напряженности в отношениях с Турцией США ведут переговоры по поводу расширения присутствия американских военных в Греции, включая создание новых морских и авиационных баз, передает УНИАН.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в пользу привлекательности Греции для Пентагона говорят как политические, так и географические факторы, а также открытость греческого правительства и оппозиции к переговорам. Греция имеет «идеальный климат» для учебных полетов в течение всего года и в этой стране уже есть базы НАТО, отмечает WSJ.
В настоящее время США используют морскую базу на Крите, расположенную в заливе Суда. Это единственный порт в регионе, способный принимать авианосцы. Однако база находится на пределе эксплуатационных возможностей, сообщили источники.
США также уже расширяют использование базы ВВС в Ларисе.
WSJ также пишет, что отношения США и Греции находятся на «высоком» уровне, в то же время Вашингтон и Афины обеспокоены партнером по НАТО - Турцией.
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