В планах США усиление военного присутствия в Греции

15:48 12.09.2018 0 комментариев Греция

США хотят договориться с Грецией о присутствии американских военных в стране, включая создание новых морских и авиационных баз.

На фоне напряженности в отношениях с Турцией США ведут переговоры по поводу расширения присутствия американских военных в Греции, включая создание новых морских и авиационных баз, передает УНИАН.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в пользу привлекательности Греции для Пентагона говорят как политические, так и географические факторы, а также открытость греческого правительства и оппозиции к переговорам. Греция имеет «идеальный климат» для учебных полетов в течение всего года и в этой стране уже есть базы НАТО, отмечает WSJ.

В настоящее время США используют морскую базу на Крите, расположенную в заливе Суда. Это единственный порт в регионе, способный принимать авианосцы. Однако база находится на пределе эксплуатационных возможностей, сообщили источники.

США также уже расширяют использование базы ВВС в Ларисе.

WSJ также пишет, что отношения США и Греции находятся на «высоком» уровне, в то же время Вашингтон и Афины обеспокоены партнером по НАТО - Турцией. 
 



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