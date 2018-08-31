Чуда не случилось: Верховный суд РФ признал законным решение о 12 годах заключения для Сущенко
|15:24 12.09.2018
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|Россия
Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее решение огласил судья Верховного суда РФ.
Таким образом, апелляция защитников отклонена в полном объеме.
Сущенко подчеркнул, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека.
Сущенко заявил, что рассчитывает на обмен и пообещал семье обязательно вернутся.
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