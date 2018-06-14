«Технопромэкспорт» просит наблюдательный совет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) отсрочить штрафы за непоставку мощности первых двух блоков по 235 МВт Таврической и Балаклавской ТЭС в оккупированном Крыму.

По информации «Коммерсанта», который ссылается на соответствующее письмо главы ТПЭ Сергея Топор-Гилки, срыв сроков ввода предусматривает штраф до 25% от плановой платы за мощность. Но по просьбе инвестора разрешена отсрочка ввода на год, также существует возможность доказать, что к непоставке привели внешние причины, сообщают Аргументы Недели - Крым.

По оценке Натальи Пороховой из «Аналитического кредитного рейтингового агентства», штраф для обеих ТЭС может достигать 100 миллионов рублей в месяц.

К тому же, согласно правилам предоставления бюджетных субсидий (государство предоставило 25 миллиардов рублей), за каждый день просрочки запуска ТПЭ обязан платить пени 2 миллиона рублей. Неустойка за нарушение сроков проектирования и строительства может достигать 300 тысяч рублей за день.

ТПЭ надо возвращать инвестиции в 71 миллиард рублей (из них 46 миллиардов — кредиты) через спецнадбавку к ценам оптового энергорынка. Как следует из документов к заседанию набсовета, в ТПЭ считают, что ответственность за отсрочку лежит на электросетевом ГУП «Крымэнерго». Там же указано, что сети не смогли в сроки завершить техприсоединение (ТП) обеих ТЭС.

Вместе с тем, в ТПЭ заявили, что технологическая готовность первой очереди станций составляет 100%. В частности, на предприятии уточнили, что блок на Таврической ТЭС прошел испытания. Первый блок Балаклавской ТЭС в минувшие выходные также в рамках испытаний был синхронизирован с сетью и с утра понедельника, 12 сентября, вышел на полную мощность. В настоящее время завершаются проверки и решаются вопросы с документальным оформлением объектов.

Знакомый с ситуацией источник издания заверил, что «выйти из тестового режима в рабочий» невозможно до документального оформления сетей.

Как сообщалось, запуск первых энергоблоков строящихся в оккупированном Крыму Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций запланирован на октябрь.

Ранее энергоблоки планировалось ввести в эксплуатацию в сентябре. Ввод вторых блоков ТЭС в Севастополе и Симферополе был заявлен на октябрь и ноябрь соответственно.

До этого сроки уже переносились из-за проволочек с получением разрешительных документов и строительством инфраструктуры, за которую отвечает регион. До этого предполагалось, что первые блоки ТЭС будут введены не позднее 19 мая, вторые – не позднее 18 июня.

Напомним: Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года.