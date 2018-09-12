В среду, 12 сентября, в российском городе Дзержинск, Нижегородской области, произошел крупный пожар на химическом предприятии "Карбохим".

Об этом сообщают местные СМИ, передает Апостроф.

По словам очевидцев, сначала прогремели три мощных хлопка, затем начался пожар. Дым видно издалека.

Как сообщили в МЧС, информация о возгорании поступила в 10:23. Пожарные пытаются локализовать огонь.

Также источники в медицинской службе отмечают, что пожар возник после взрыва емкости с растворителем. Пострадал один человек, повреждены два автомобиля.

Отмечается, что научно-производственное объединение "Карбохим" является крупным поставщиком химических материалов в России. Работает с 1992 года.

Фото с сайта Апостроф