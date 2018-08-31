Россия уверяет что "тщательный досмотр украинских судов" в Азовском море всего лишь ответная реакция на действия Киева

13:44 12.09.2018 0 комментариев Крым

Все действия России, связанные с проверкой украинских кораблей, проходящих под Керченским мостом, являются ответной реакцией на нарушение международных договоренностей со стороны Киева.

Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, передает Крым Информ.

«Когда украинская сторона нарушила международные договорённости, общероссийские и украинские соглашения, и задержала в Азове рыболовецкую шхуну, дальше последовали ответные действия со стороны России. Когда были заявления о том, что взорвут Крымский мост, что мы должны проверять все шхуны… Теперь, когда Россия начинает проводить тщательный досмотр всех украинских кораблей, которые проходят под мостом (а это правильно и нормально), у них начались серьёзные проблемы. Они не могут ничего сделать. Далее следует заявление о сосредоточении группировки», – цитирует телеканал RTШерина.

Он добавил, что украинские военачальники таким образом пытаются оправдать себя перед населением.

По словам Шерина, это все является кичливыми мальчишескими заявлениями.

«Каждый считает себя солидным и сильным, если скажет что-то в адрес России», – заявил он.

Напомним: Сухопутные войска ВС Украины усилили группировку вдоль побережья Азовского моря.



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