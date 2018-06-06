У берегов Анталии произошло землетрясение
|14:10 12.09.2018
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|Турция
В районе Кумулджа (провинция Анталья, Турция) произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.
В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) отметили, что землетрясение зарегистрировали в 9:21 по местному времени (так же по Киеву), сообщает QHA.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 40 километров.
Напомним: У берегов оккупированного Крыма произошло землетрясение.
Фото с сайта QHA
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