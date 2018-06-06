В районе Кумулджа (провинция Анталья, Турция) произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) отметили, что землетрясение зарегистрировали в 9:21 по местному времени (так же по Киеву), сообщает QHA.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 40 километров.

Напомним: У берегов оккупированного Крыма произошло землетрясение.





Фото с сайта QHA