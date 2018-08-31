Корабль Черноморского флота России провёл поиск сверхмалых подводных лодок
|13:18 12.09.2018
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|Крым
Малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ «Суздалец» провёл учения по поиску сверхмалых подводных лодок.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ЧФ России, передает Крым Информ.
Как рассказали в пресс-службе, в ходе учения были отработаны мероприятия по поиску и обнаружению целей с использованием стандартных и специальных настроек гидроакустических станций, позволяющих определять характеристики и классифицировать подводные объекты, маскирующиеся под элементы рельефа дна или морскую фауну.
Целью учений стало совершенствование навыков по обнаружению и нейтрализации сверхмалых подводных аппаратов, выполняющих как шпионские, так и диверсионные функции.
Ранее учения по противопожарной подготовке летного состава морской авиации Черноморского флота РФ прошли на аэродроме Кача в Севастополе.
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулёв.
Данные учения, по словам Рулёва, проводятся на всех аэродромах Черноморского флота РФ и являются обязательным элементом для подготовки экипажей летательных аппаратов.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.
Напомним: Оккупированный Крым используют как полигон для крупномасштабных учений.
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