Малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ «Суздалец» провёл учения по поиску сверхмалых подводных лодок.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ЧФ России, передает Крым Информ.

Как рассказали в пресс-службе, в ходе учения были отработаны мероприятия по поиску и обнаружению целей с использованием стандартных и специальных настроек гидроакустических станций, позволяющих определять характеристики и классифицировать подводные объекты, маскирующиеся под элементы рельефа дна или морскую фауну.

Целью учений стало совершенствование навыков по обнаружению и нейтрализации сверхмалых подводных аппаратов, выполняющих как шпионские, так и диверсионные функции.

Ранее учения по противопожарной подготовке летного состава морской авиации Черноморского флота РФ прошли на аэродроме Кача в Севастополе.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулёв.

Данные учения, по словам Рулёва, проводятся на всех аэродромах Черноморского флота РФ и являются обязательным элементом для подготовки экипажей летательных аппаратов.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Напомним: Оккупированный Крым используют как полигон для крупномасштабных учений.