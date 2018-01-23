Компания Marine Safety Management Ltd., которая зарегистрирована в Украине, фактически бросила свое судно Volzhskiy-33 (IMO 8955641, флаг Союза Коморских Островов) и его 12 членов экипажа — 8 украинцев и 4 россиян на произвол судьбы.

Моряки около 3 месяцев вообще не сходили на берег и с апреля 2018 года не видели заработанных денег, сообщает Seafarersjournal.

Больше 1,5 месяца плавсредство находится на внешнем рейде Одесского порта. Судовладелец за все это время не назначил агента и не дает разрешения на постановку судна в порт. На днях на борту закончились продукты. Кроме того, существуют также проблемы с водой, — ее осталось всего 11 тонн. Вся корма судна завалена мусором, а фекальные танки практически полностью заполнены. На борту полностью отсутствуют медикаменты, некоторые моряки нуждаются в медицинской помощи.

По информации экипажа, состояние самого Volzhskiy-33 очень плачевное — из строя вышел один из дизель-генераторов. В связи с тем, что необходимые для ремонта запчасти отсутствуют, — высок риск обесточивания судна в любой момент. Кроме прочего, в трюме плавсредства образовалась небольшая течь, штормовая волна высотой 2,5 метра начала попросту «ломать» пароход.

Также, как рассказывают моряки, на судне вышла из строя система оповещения о пожаре и спутниковая система связи ИНМАРСАТ.

Как уточнили в Морском информационном центре, два других судна компании Marine Safety Management Ltd. — судно Boris Pevkin (IMO 8971188, флаг Коморских островов) и Leonid Khotkin (IMO 8949434, флаг Коморских островов) — арестованы в порту Николаева.

Как оказалось, общая сумма задолженности судовладельца по выплате заработной платы морякам составляла в эквиваленте 4 000 000 гривен.