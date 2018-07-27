По факту обнародования телефонных разговоров между главами Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы в Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело.

Как сообщили Новости Армении дело возбуждено по 1 части 146 статьи (незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых или иных сообщений лица) и 4 пункту 3 статьи 254 статьи (незаконное овладение компьютерной информацией, совершенное в целях получения сведения, имеющего особую ценность) УК Армении.

В сети 11 сентября появилась скандальная аудиозапись телефонных разговоров директора СНБ Артура Ванецяна и главы ССС Сасуна Хачатряна. Собеседники обсуждают уголовные дела в отношении второго президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Подлинность записи признали как премьер-министр Никол Пашинян, так и участники беседы, сообщает издание.

Во время беседы, Ванецян говорит собеседнику о необходимости посадить Кочаряна. Помимо этого, собеседники обсуждают арест Хачатурова, Ванецян отмечает, что в этом случае надо быть осторожным, так как есть вероятность испортить отношения с Москвой, глава ССС успокаивает его, уверяя, что для ареста Хачатурова есть все основания.

Пашинян назвал прослушку заговором и заявил, что поручил Службе национальной безопасности и полиции в кратчайшие сроки найти заговорщиков и подвергнуть их самой суровой ответственности. По его словам, некоторые олигархи и чиновники в республике создали собственные службы безопасности и незаконные вооруженные группировки.

В связи с произошедшим он обратился к главам силовых структур с требованием немедленно начать рейды. "Сейчас же провести рейды у олигархов поручаю главам полиции и СНБ, высокопоставленным чиновникам, уложить на асфальт всю их охрану, обезоружить", - заявил Пашинян, выступая на предвыборном митинге в рамках агиткампании по выборам мэра Еревана.

Он добавил, что берет на себя личную ответственность за все аресты. "Серж Саргсян и Роберт Кочарян! Вы бросили вызов народу. Посмотрите теперь, каким будет ответ народа", - заявил Пашинян. Премьер потребовал от Кочаряна и брата другого экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Александра - вернуть народу "украденные деньги".

Напомним:В Кремле ожидают откровенного и серьезного разговора на встрече Путина и Пашиняна.