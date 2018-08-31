Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица.

Об этом сообщает Meduza, передает Укринформ.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

Президент РФ предложил им пообщаться со СМИ и рассказать о себе.

Как сообщалось, 5 сентября прокуратура Британии назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.

По словам премьер-министра Мэй, британская разведка выяснила, что подозреваемые - Александр Петров и Руслан Боширов - являются офицерами ГРУ.

Согласно последним сообщениям британских СМИ, в деле об отравлении Скрипаля и его дочери есть еще четверо неназванных подозреваемых, которые входили в так называемый отряд "Чистильщиков".

Напомним: Россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, в РФ не знают.

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