Путин нашлел подозреваемых в деле Скрипалей: "обычные гражданские лица"
|12:02 12.09.2018
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|Россия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица.
Об этом сообщает Meduza, передает Укринформ.
«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.
Президент РФ предложил им пообщаться со СМИ и рассказать о себе.
Как сообщалось, 5 сентября прокуратура Британии назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.
По словам премьер-министра Мэй, британская разведка выяснила, что подозреваемые - Александр Петров и Руслан Боширов - являются офицерами ГРУ.
Согласно последним сообщениям британских СМИ, в деле об отравлении Скрипаля и его дочери есть еще четверо неназванных подозреваемых, которые входили в так называемый отряд "Чистильщиков".
Напомним: Россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, в РФ не знают.
Ранее по теме: Пять стран G7: отравление Скрипаля "с большой долей вероятности" было санкционировано на уровне правительства России.
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