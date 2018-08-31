Украинская полиция сейчас рассматривает три версии загрязнения воздуха в оккупированном Крыму и на Херсонщине.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в АР Крым и г. Севастополе, пишет Укринформ.

"Продолжается расследование химических выбросов в оккупированном Крыму и на Херсонщине. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха). В ходе расследования следователи выдвинули несколько версий", - говорится в сообщении.

Так, среди версий, которые рассматривают правоохранители, следующие:

- выбросы в атмосферу излишков сернистого ангидрида и оксида серы произошли в связи с неправильной эксплуатацией заводов, расположенных на севере Крыма ("Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромовый завод");

- выбросы в атмосферу излишков сернистого ангидрида и оксида серы произошли из-за повреждения резервуаров с отходами на заводах "Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромовый завод" во время военных учений РФ;

- выбросы в атмосферу излишков сернистого ангидрида и оксида серы произведены РФ с целью создания масштабной информкампании против Украины для дестабилизации обстановки на юге Херсонщины путем организации стихийных митингов недовольных экологической ситуацией местных жителей по обе стороны админграницы с требованиями разблокировать дамбу на Северокрымском канале и возобновить подачу воды на ВОТ АР Крым для прекращения техногенной катастрофы в регионе.

Отмечается, что на сегодня уже проведены необходимые следственные действия, взяты образцы почвы, воды и воздуха на юге Херсонской области, отправленные на соответствующие исследования в экспертные учреждения.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал BSNews, в ночь на 24 августа 2018 года в оккупированном Россией Крыму, в городе Армянск, где находится завод "Титан", произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества.