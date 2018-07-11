Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ опубликовало данные космической съемки, где можно увидеть результаты аварии на заводе «Кримский Титан».

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной страницеМинВОТ на Фейсбук, передает Информационное сопротивление.

По результатам проведенного анализа данных космической съемки видно, что на 09.09.2018 производственный процесс на химическом заводе «Крымский титан» приостановлен: отсутствуют признаки отвода газов из дымовых труб, отмечается существенное уменьшение количества служебного автотранспорта предприятия и личного транспорта работников по сравнению со снимками от 11.07 .2018.

Также, если сравнить снимки от 11.07.2018 и 09.09.2018, видно, что в указанный период проводились ремонтные работы на крыше северного производственного корпуса (на трех участках цеха завода «Крымский Титан»), которые продолжаются и сейчас.По предварительным оценкам МинВОТ, проведение ремонтных работ может свидетельствовать о последствиях техногенной аварии на предприятии, которая могла быть вызвана нарушением технологического цикла.

Напомним, что с 24.08.2018 на территории города Армянск и ближайших населенных пунктов Херсонской области появились осадки в виде маслянистой буро-коричневой жидкости, которая оседала на металлических поверхностях и приводила к быстрому ржавления металлических предметов. Кроме того, было зафиксировано большое количество случаев ухудшение самочувствия местного населения оккупированного Крыма. Это произошло в результате выброса опасных веществ на предприятии «Крымский Титан», которое состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2018 года.

Как сообщается, на территории Херсонской области осуществляются превентивные меры, чтобы защитить население в случае новых выбросов или изменения направления ветра. Продолжаются работы по контролю качества и состава воздуха.

На сегодня никаких отклонений, свидетельствующих об экологической угрозе для жителей Херсонщины, не зафиксировано.



Фото с сайта МинВОТ