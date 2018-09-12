Сегодня огласят окончательный приговор Сущенко
|10:21 12.09.2018
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|Россия
В среду, 12 сентября, Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по делу незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко.
Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин на своей странице в Facebook, передает Укринформ.
"12 сентября 2018 года в 10:00 в Верховном суде РФ состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко", - написал Atquby.
Это последняя инстанция, в которой можно обжаловать приговор украинскому журналисту, и последнее заседание по его делу.
По словам Фейгина, Сущенко будет присутствовать на заседании лично. Рассмотрение апелляции будет проводиться в закрытом режиме.
Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенка, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
Как сообщал BSNews, собкорр Укринформа во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".
В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это отрицают.
4 июня Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова ранее сообщила, что ее не допускают к политзаключенному.
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