В среду, 12 сентября, Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по делу незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко.

Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин на своей странице в Facebook, передает Укринформ.

"12 сентября 2018 года в 10:00 в Верховном суде РФ состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко", - написал Atquby.

Это последняя инстанция, в которой можно обжаловать приговор украинскому журналисту, и последнее заседание по его делу.

По словам Фейгина, Сущенко будет присутствовать на заседании лично. Рассмотрение апелляции будет проводиться в закрытом режиме.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенка, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

Как сообщал BSNews, собкорр Укринформа во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это отрицают.

4 июня Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова ранее сообщила, что ее не допускают к политзаключенному.

