Украина усилила военное присутствие вдоль побережья Азовского моря из-за агрессивных действий РФ.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко на странице в Facebook, передает УНИАН.

"В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усиленная группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении", - говорится в сообщении.

Офицер объяснил, что принятые меры призваны обеспечить контролируемость ситуации в регионе, поддержать украинские корабли и усилить надежность обороны побережья.

"Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации", - сказал командующий.

Как сообщалось: В Азовском море к патрулированию приступили три бронированных катера Военно-морских сил Украины.



