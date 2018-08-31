Сухопутные войска ВС Украины усилили группировку вдоль побережья Азовского моря
|09:57 12.09.2018
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|Крым
Украина усилила военное присутствие вдоль побережья Азовского моря из-за агрессивных действий РФ.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко на странице в Facebook, передает УНИАН.
"В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усиленная группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении", - говорится в сообщении.
Офицер объяснил, что принятые меры призваны обеспечить контролируемость ситуации в регионе, поддержать украинские корабли и усилить надежность обороны побережья.
"Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации", - сказал командующий.
Как сообщалось: В Азовском море к патрулированию приступили три бронированных катера Военно-морских сил Украины.
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