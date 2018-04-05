Следственный отдел на транспорте Следственного комитета РФ по оккупированному Крыму проводит проверку по сообщению о посадке "международном аэропорту" города Симферополя неисправного самолета.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Самолет, следвавший рейсом «Череповец-Симферополь», приземлился а аэропорту Симферополя 10.09.2018 с возможной технической неисправностью системы выпуска передней стойки шасси.

В настоящее время выполняются следственные действия и проверочные мероприятия, направленные на полное выяснение обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, оккупанты заявили о начале строительства второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя