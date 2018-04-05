В аэропорту Симферополя приземлился самолет с неисправным шасси
|09:32 12.09.2018
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|Крым
Следственный отдел на транспорте Следственного комитета РФ по оккупированному Крыму проводит проверку по сообщению о посадке "международном аэропорту" города Симферополя неисправного самолета.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Самолет, следвавший рейсом «Череповец-Симферополь», приземлился а аэропорту Симферополя 10.09.2018 с возможной технической неисправностью системы выпуска передней стойки шасси.
В настоящее время выполняются следственные действия и проверочные мероприятия, направленные на полное выяснение обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, оккупанты заявили о начале строительства второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя
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