Обвиняемый по "делу Веджие Кашка" крымскотатарский активист Асан Чапух сообщил, что с 15 сентября намерен объявить голодовку, если его не переведут под домашний арест или не окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Об этом Чапух объявил 11 сентября во время судебного заседания по продлению меры пресечения, сообщает УНИАН.

"Я прошу суд изменить мне меру пресечения на домашний арест. За десять месяцев пребывания в СИЗО мое здоровье очень сильно ухудшилось. У меня постоянно высокое давление, я пережил в тюрьме микроинсульт. Мое здоровье здесь ухудшается ежедневно. У меня стала невнятная речь, постоянно кружится голова", – сказал Чапух в суде.

Он добавил, что после объявления голодовки "все дальнейшие события, связанные с состоянием здоровья будут на вашей совести, ваша честь".

Адвокат обвиняемого Айдер Азаматов отметил, что не приветствует такой вид протеста, а также сообщил, что 12 сентября Чапуха планируют вывезти в одну из городских больниц на обследование.

Как сообщалось: Крымскотатарский активист Асан Чапух обвиняемый в «деле Веджие Кашка» сделал заявление в "суде".