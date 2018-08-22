Трамп хочет "опередить Палату представителей и Сенат" и сегодня подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

08:45 12.09.2018 0 комментариев Россия

Президент США Дональд Трамп планирует подписать 12 сентября указ, позволяющий применять санкции против любых иностранных юридических и физических лиц, которые были замечены во вмешательстве в выборы на территории США.

Об этом Reuters сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Для введения санкций будет достаточно свидетельств, предоставленных спецслужбами, утверждают источники, передает Голос Америки.

В Белом доме отказались от комментариев по этому поводу.

По словам одного из источников, "администрация заинтересована в установлении новых норм в киберпространстве".

"Это – первый шаг в установлении определенных границ, открытое предупреждение о том, каков будет наш ответ на "плохое поведение", – заявил чиновник из Белого дома.

В документе будут перечислены ведомства, ответственные за выявление фактов вмешательства в предвыборный процесс. Среди них – Офис Директора национальной разведки, ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности.

Судя по черновику приказа, который оказался в распоряжении одного из источников Reuters, любое федеральное агентство, которому станет известно о факте иностранного вмешательства в выборы, должно будет сообщить эту информацию Офису Директора национальной разведки

Вмешательство определяется в документе как попытка взлома "избирательной инфраструктуры", или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Интернете или систематических "сливов" секретной политической информации.

Газеты Washington Post и Wall Street Journal уже сообщали о существовании черновика приказа, который должен подписать президент.

Белый дом сознательно не подключил к подготовке приказа Конгресс США, утверждают источники. По словам одного из них, администрация президента хочет "опередить Палату представителей и Сенат, которые готовят схожие меры".

Конгресс США в 2017 году принял законопроект о санкциях против России за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Трамп подписал закон только после того, как конгрессмены утвердили его подавляющим большинством голосов. Благодаря этому закону Минфин США ввел санкции против 24 граждан России, которые входят в ближайшее окружение президента Владимира Путина.



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