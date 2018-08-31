Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе состоявшегося во вторник, 11 сентября, телефонного разговора с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой обратилась к украинской стороне с просьбой отпустить задержанных моряков российского судна “Норд”.

Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ, передает УНН.

“11 сентября Людмила Денисова позвонила Татьяне Николаевне Москальковой, речь шла о моряках судна „Норд“. Российский омбудсмен обратилась с просьбой освободить моряков”, — сказал представитель пресс-службы.

“Что же, им там всю жизнь провести? Они же не могут воссоединиться со своими семьями, люди важнее, чем политические амбиции”, — привел собеседник агентства слова Москальковой, сказанные в ходе телефонного с украинским омбудсменом.

В пресс-службе Москальковой также сообщили, что она обратилась к Денисовой с просьбой оказать содействие в посещении арестованного в Украине российского журналиста Кирилла Вышинского. “Со своей стороны, украинский омбудсмен просила посодействовать в посещении ряда украинских граждан в местах лишения свободы в России”, — добавил представитель пресс-службы.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова пообещала 12 сентября предоставить медицинские справки о состоянии здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, сообщает УНН со ссылкой на ее Facebook-страницу.

“Татьяна Москалькова пообещала уже завтра (12 сентября — прим. ред.) передать мне медицинские справки о состоянии здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Документы подпишут независимые эксперты в области здравоохранения после полного осмотра ребят, которые голодают 121 и 177 день соответственно”, — сообщила украинский омбудсмен.

Она также сообщила о ситуации с взаимным посещением заключенных, о которых президенты Украины и РФ договорились еще в июне.

“Попробуем с уполномоченным в РФ синхронно поехать к Владимиру Балуху и Кириллу Вышинскому, состояние здоровья которых недавно резко ухудшилось. Надеюсь, на этот раз договоренности мы воплотим в жизнь”, — отметила украинский омбудсмен.

Кроме того, уполномоченный по правам человека сообщила, что обсуждала с Москальковой судьбу политзаключенных, содержащихся в Симферопольском СИЗО, — Сервера Зекирьяева, Сейрана Салиев и Тимура Ибрагимова.

“Ребята содержатся в Симеропольском СИЗО. За год родители так и не увиделись с сыновьями, а жены — со своими мужчинам. Поэтому я попросила уполномоченного в в РФ помочь этим встречам... Кроме этого, появилась информация, что пленников, заключенных в Ростовских СИЗО, могут этапировать в Крым. Тогда будут существовать такие же риски разъединения родных. Мы не можем этого допустить. Именно поэтому я попросила омбудсмена в РФ проверить эту информацию и как можно скорее подтвердить или опровергнуть ее”, — добавила она.

Напомним: "То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю" - Сенцов.

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