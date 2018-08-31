Украинские правоохранители на основании судебного решения задержали бывшего вице-мэра Севастополя Олега Кизименко, который после аннексии Крыма до 2015 года оставался на своей должности.

Об этом во вторник, 11 сентября, на своей странице в соцсети Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ZN,UA.

"Крымские управления СБУ и прокуратуры на основании судебного решения задержали гражданина Кизименко, который после оккупации объявил себя "заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации", - написал генпрокурор.

По его словам, следствие считает, что на этой должности Кизименко способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал российской подрывной деятельности против Украины.

Как сообщал BSNews, прокуратура АРК установила полные анкетные данные 900 "самообороновцев" из оккупированного Крыма.