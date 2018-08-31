Открытие пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом вопрос одного-двух дней
|07:31 12.09.2018
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|Крым
Открытие контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплынка" на административной границе с аннексированным Крымом – вопрос одного-двух дней.
Об этом сообщил первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи, передают События Крыма.
Замминистра отметил, что подобное решение будет принимать специальный штаб.
"Штаб по гражданской обороне, который был развернут руководством Херсонской областной администрации, принимает решения о превентивных мерах. Если ситуация восстановится – и есть все признаки того, что это произойдет – решения отыграются. Думаю, насчет пунктов въезда-выезда из аннексированного Крыма – вопрос одного-двух дней", – отметил Куркчи.
Как сообщал BSNews, 6 сентября пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплынка" временно приостановили работу. При этом жители оккупиированного Крыма, которые хотят покинуть полуостров из-за выбросов на заводе "Крымский титан", смогут пересекать админграницу в упрощенном порядке.
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