Обвиняемый в «деле Веджие Кашка» Асан Чапух на так называемом "суде" обвинил ФСБ РФ в оккупированном Крыму в попытках склонить его к сотрудничеству.

Обвиняемый в «деле Веджие Кашка» Асан Чапух, на суде сделал заявление:" За девять месяцев моего пребывания в СИЗО, я видел следователя один раз, зато ко мне очень часто приходят ФСБшники и другие представители спецслужб РФ. Предлагают лечение взамен на информацию. В связи с тем, что я отказываюсь давать какую-либо информацию, нетрудно догадаться, что скоро в СИЗО меня убьют".

Об этом на странице в Facebook Риза Асанов.

Напомним: У фигуранта «дела Веджие Кашка» ухудшилось самочувствие.