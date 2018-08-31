Крымскотатарский активист Асан Чапух обвиняемый в «деле Веджие Кашка» сделал заявление в "суде"
|18:47 11.09.2018
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|Крым
Обвиняемый в «деле Веджие Кашка» Асан Чапух на так называемом "суде" обвинил ФСБ РФ в оккупированном Крыму в попытках склонить его к сотрудничеству.
Обвиняемый в «деле Веджие Кашка» Асан Чапух, на суде сделал заявление:" За девять месяцев моего пребывания в СИЗО, я видел следователя один раз, зато ко мне очень часто приходят ФСБшники и другие представители спецслужб РФ. Предлагают лечение взамен на информацию. В связи с тем, что я отказываюсь давать какую-либо информацию, нетрудно догадаться, что скоро в СИЗО меня убьют".
Об этом на странице в Facebook Риза Асанов.
Напомним: У фигуранта «дела Веджие Кашка» ухудшилось самочувствие.
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