Власти Херсонской области разработали пакет непрямых мер, которые позволят остановить работу завода “Крымский титан” и прекратить отравление населения.

Об этом 11 сентября на пресс-конференции заявил губернатор Херсонской области Андрей Гордеев, передает корреспондент QHA.

— В случае, если завод Титан продолжит и дальше отравлять население, то, честно говоря, мы разработали некоторые радикальные меры, с целью остановки его деятельности дистанционно. Он от нас пока независим — не берет ни воду, ни энергоресурсы, поэтому напрямую мы повлиять не можем, но косвенно —можем, — заявил Гордеев.

В то же время, губернатор отказался уточнить, о каких мерах идет речь.

Напомним: Оккупационные власти Крыма пытаются скрыть техногенную аварию на "Крымском титане".