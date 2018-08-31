Власти Херсонщины разработали радикальные меры по остановке “Крымского титана” дистанционно
|20:10 11.09.2018
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|Крым
Власти Херсонской области разработали пакет непрямых мер, которые позволят остановить работу завода “Крымский титан” и прекратить отравление населения.
Об этом 11 сентября на пресс-конференции заявил губернатор Херсонской области Андрей Гордеев, передает корреспондент QHA.
— В случае, если завод Титан продолжит и дальше отравлять население, то, честно говоря, мы разработали некоторые радикальные меры, с целью остановки его деятельности дистанционно. Он от нас пока независим — не берет ни воду, ни энергоресурсы, поэтому напрямую мы повлиять не можем, но косвенно —можем, — заявил Гордеев.
В то же время, губернатор отказался уточнить, о каких мерах идет речь.
Напомним: Оккупационные власти Крыма пытаются скрыть техногенную аварию на "Крымском титане".
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