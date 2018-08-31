Прокуратура АРК установила полные анкетные данные 900 "самообороновцев" из оккупированного Крыма
|19:45 11.09.2018
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|Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым и Главное управление Национальной полиции в АРК и Севастополе установили анкетные данные 900 человек из т.н. "самообороны Крыма".
Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"В настоящее время прокуратурой АРК и ГУ Нацполиции в АРК и Севастополе установлены полные анкетные данные 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования "самооборона Крыма"", - сообщил он.
По словам Луценко, в течение этого года 74 представителям незаконно созданного вооруженного формирования "самооборона Крыма" сообщено о подозрениях по ст.260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Украины. Они объявлены в розыск.
Луценко отметил, что в настоящее время собираются доказательства участия представителей указанного формирования в захвате предприятий, учреждений, организаций, нападениях на граждан, которые поддерживают проукраинскую позицию, и их похищении, а также совершении других уголовных преступлений.
Напомним: Пособника оккупации Крыма из минобороны РФ будут судить в Украине заочно.
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