Прокуратура Автономной Республики Крым и Главное управление Национальной полиции в АРК и Севастополе установили анкетные данные 900 человек из т.н. "самообороны Крыма".

Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"В настоящее время прокуратурой АРК и ГУ Нацполиции в АРК и Севастополе установлены полные анкетные данные 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования "самооборона Крыма"", - сообщил он.

По словам Луценко, в течение этого года 74 представителям незаконно созданного вооруженного формирования "самооборона Крыма" сообщено о подозрениях по ст.260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Украины. Они объявлены в розыск.

Луценко отметил, что в настоящее время собираются доказательства участия представителей указанного формирования в захвате предприятий, учреждений, организаций, нападениях на граждан, которые поддерживают проукраинскую позицию, и их похищении, а также совершении других уголовных преступлений.

Напомним: Пособника оккупации Крыма из минобороны РФ будут судить в Украине заочно.