Около 2 800 крымчан отправятся на военную службу в российскую армию в рамках не законной призывной кампании, которая пройдет с 1 октября по 31 декабря.

Об этом на встрече с, так называемым, уполномоченным по правам человека в оккупированном Крыму Людмилой Лубиной сообщил, военный комиссар аннексированного полуострова Олег Ермилов, передает Крым Информ.

«Осенний призыв будет длиться с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Мы планируем призвать в ряды Вооруженных сил Российской Федерации на военную службу около 2 800 крымчан. Потенциально попасть они могут в следующие рода войск: Военно-воздушные силы, Военно-морской флот, Сухопутные войска, Ракетные войска стратегического назначения, Росгвардия, Космические и Воздушно-десантные войска. Часть призывников останется служить в Крыму, а часть уедет за пределы Крыма. При выборе места службы будет важна специальность, которой обладает призывник и его состояние здоровья», – рассказал военный комиссар.

В свою очередь Лубина отметила, что каждому «молодому бойцу» будет вручена памятка призывника. Она добавила, что там будет собрана вся необходимая призывнику информация, в том числе касающаяся действий военнослужащего по призыву в случае возникновения и проявления неуставных взаимоотношений и контакты всех необходимых ведомств.

По словам Лубиной, часто причиной нарушения прав граждан, проходящих военную службу, является незнание законодательства, регулирующего вопросы прохождения военной службы, слабая информированность о правах и способах защиты призывника.

В ходе, так называемой, призывной кампании «Весна-2018» около 2,5 тысяч жителей оккупированных Крыма и Севастополя были призваны на службу в воинские части, расположенные как на территории аннексированного полуострова, так и в других регионах РФ.

Всего на военную службу было направлено около 23 тыс граждан России. 19 тыс призывников поступили в Вооруженные силы РФ, из них около 10 тыс призывников пополнили соединения и воинские части ЮВО. При этом более 2,5 тысячи призывников в ходе призывной кампании «Весна-2018» пополнили Черноморский флот.

Напомним: Согласно статье 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает проводить на оккупированной территории призыв в армию оккупирующей державы. Конвенция запрещает в том числе и пропаганду венного призыва на оккупированных территориях, то есть все те рекламные плакаты, различные «патриотические» мероприятия в школах, университетах, на которых людей агитируют идти в российскую армию. Под запрет подпадает как контрактная, так и срочная служба.