Оккупанты оставили под админарестом крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева.

«Верховный суд» оккупированного Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Марлена Мустафаева и оставил в силе решение «Киевского районного суда» Симферополя о его административном аресте.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook общественное объединение «Крымская солидарность», передает Центр журналистских расследований.

««Суд» оставил решение первой инстанции без изменений. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Марлен Мустафаев оставлен под административным арестом до 16 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Как отмечают активисты, «суд» отказал в ходатайстве защиты о присутствии Марлена Мустафаева на заседании, а также отказал в видео-и фотосъемке процесса.

Как сообщал BSNews, в оккупированном Крыму утром во вторник, 4 сентября, сотрудники ФСБ РФ пришли с обыском к крымскому татарину Марлену Мустафаеву.

Мустафаева обвинили в нарушении ст.20.3 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием сети Интернет) за посты в социальной сети. «Киевский райсуд» Симферополя вынес решение об административном аресте Мустафаева на 12 суток до 16 сентября.

21 февраля 2017 года в доме Мустафаева уже проводили обыск по делу о демонстрации «экстремистской символики». Тогда Мустафаева пришли поддержать десятки человек, которые снимали происходящее на видео и транслировали действия силовиков в социальных сетях. Десять из них были задержаны. Позже Мустафаева арестовали на 11 суток, его соратников – на пять по обвинению в «пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций» (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ)​. Активист вышел на свободу 4 марта 2017 года.

МИД Украины потребовал от РФ освободить арестованных в оккупированном Крыму после очередных обысков и задержаний Марлена Мустафаева и Зеккия Куламетова.