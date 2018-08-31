Завод "Крымский титан", расположенный на аннексированном Россией украинском полуострове Крым, полностью остановил производство.

Об этом стало известно в воскресенье, 9 сентября, пишет Deutsche Welle.

Представители завода и чиновники успокаивают, что вскоре ситуация нормализуется.

Впрочем, риск повторения экологического бедствия на севере оккупированного Крыма остается высоким, констатируют эксперты.

Дело в том, что экологическая безопасность производства в Армянске, очевидно, не соответствует современным экологическим стандартам.

"В Германии при производстве титана не используются открытые накопители. После производства диоксида титана остается так называемая разбавленная кислота. Еще лет 20 назад ее утилизировали в Северном море, но потом это запретили. Сегодня ее перерабатывают", - отметил в беседе с DW немецкий химик профессор Аксель Кляйн (Axel Klein) .

Перспективы модернизации производства в Армянске, впрочем, выглядят довольно призрачно.

Ведь "Крымский титан" после аннексии полуострова работает фактически в юридическом вакууме. Предприятие оформлено на две параллельные структуры.

Формально завод до сих пор принадлежит зарегистрированному в Киеве акционерному обществу "Юкрейниан кемикал продактс", которое входит в состав химического холдинга Дмитрия Фирташа Ostchem.

По информации холдинга Group DF, в который входит эта компания, диоксид титана экспортируется в более чем 60 стран. Тем не менее, согласно отчетности "Юкрейниан кемикал Продактс ", ее выручка от экспорта постоянно сокращается, а убытки - растут.

Финансовое положение" Титановых инвестиций" - неутешительное: компания является убыточной, свидетельствует отчетность в ЕГРЮЛ.

Каким образом покрываются убытки "Крымского титана", непонятно. Холдинг Дмитрия Фирташа Group DF не ответил на запрос DW о работе в условиях санкций и необходимых инвестициях в модернизацию завода.

Найти законный способ вкладывать средства материнских компаний в крымский бизнес Фирташу будет непросто. Ведь все они зарегистрированы в странах ЕС: в Германии, в Австрии и на Кипре. Средства этих компаний, по данным Минюста США, размещены в банках Кипра, а также на счетах в швейцарском подразделении "Газпромбанка". Конечным собственником холдинга "Остхем" является офшорная кипрская компания Fleori Enterprises Ltd.

В соответствии с санкционным декретом ЕС 2014 года, европейским компаниям запрещено заключать соглашения о предоставлении займов или кредитов структурам в оккупированном Крыму или Севастополе. Кроме того, запрещено и "участие в договорах о предоставлении займов", то есть, например, предоставление гарантий по займам. А это затрудняет получение кредитов от российских банков "Титановым инвестициям".

"Мы имеем дело с юридической "серой зоной". Возможно, речь может идти о непрямом финансировании, которое, вероятно, было бы незаконным", - прокомментировал ситуацию в беседе с DW на условиях анонимности немецкий юрист, специализирующийся на международных санкциях.

Таким образом, говорить о масштабных инвестициях в безопасность и экологию в условиях, сложившихся после аннексии, не приходится.

Тем более, что и за десять лет до аннексии, которые Дмитрий Фирташ контролирует "Крымский титан", вопрос экологической безопасности производства и без санкций не был решен.

Напомним: Для предотвращения экологического бедствия в оккупированном Крыму нужно останавливать заводы а не ждать воду с Украины.