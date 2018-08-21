Комиссия ПАСЕ призвала членов Совета Европы принять аналоги "акта Магнитского"
|18:01 11.09.2018
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|Россия
Проект предусматривает запрет на выдачу виз и заморозку банковских счетов в отношении лиц, лично ответственных за грубые нарушения прав человека. "Список Магнитского" был разработан в США в 2012 году.
Юридическая комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) призывает страны-члены Совета Европы принять аналоги "акта Магнитского".
Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном в понедельник, 10 сентября. Проект резолюции комиссии предусматривает запрет на выдачу виз и заморозку банковских счетов в отношении лиц, лично ответственных за грубые нарушения прав человека, сообщает Deutsche Welle.
Подобные акты являются "превосходными инструментами для борьбы с безнаказанностью", заявил британский парламентарий Дональд Андерсон, доклад которого стал основой проекта. По его словам, появление таких норм окажет "сдерживающий эффект на потенциальных нарушителей прав человека, которые чувствуют себя защищенными от ответственности в собственных странах, но желают пожинать плоды своих злодеяний за границей".
Обсуждение проекта состоится на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге в январе 2019 года.
В каких странах действуют аналоги "акта Магнитского"
"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон внес лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека.
Аналоги этой нормы были одобрены в Эстонии в 2016 году, в Канаде и Литве - в 2017-м, а также в Латвии - в 2018-м. В Великобритании в 2017 году была принята первая часть "акта Магнитского". Она касается заморозки активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека.
Напомним: Более 700 россиян могут потерять "визу инвестора" из-за отравления Скрипалей.
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