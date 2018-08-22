Разговор о санкциях заставляет капитал бежать из России. Впереди – риск снижения нефтяных цен

17:34 11.09.2018 0 комментариев Россия

Антироссийские санкции США привели к оттоку капитала из России, а впереди – возможное падение цен на нефть.

Как сообщил сегодня, 11 сентября, глава минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин, российский долговой рынок за апрель-июль потерял $6 млрд средств иностранных инвесторов, и этот процесс продолжается.

«То, что сегодня происходит – этот разговор о санкциях – он накладывается на очень нестабильную ситуацию в целом на развивающихся рынках. Посмотрите, что в Турции происходит… сейчас ЮАР, Бразилия теряют очень активно. Волатильность, которая здесь есть, она накладывается на разговор о возможных санкциях относительно госдолга РФ», – сказал Орешкин в интервью телеканалу РБК.

Он уточнил, что за четыре месяца потери на долговом рынке оцениваются в сумму порядка 350 млрд рублей средств нерезидентов.

«6 миллиардов долларов просто ушли. И в августе этот процесс продолжился», – цитирует министра «Прайм».

Орешкин также отметил, что мировые цены на нефть сейчас неустойчиво высокие и легко могут упасть. В то же время, по его оценке, санкции США в отношении Ирана и планы по обнулению его экспорта сдерживают нефтяные котировки от обвала.

По его словам, министерство уже заложило в макропрогноз вероятность существенного падения цен на нефть.

«Это (падение цен на нефть) как раз то, что у нас заложено в прогнозе. У нас заложено снижение цен на нефть в среднесрочной перспективе ближе к уровню в 60 долларов за баррель, сейчас это 78, то есть довольно серьезное снижение… Все-таки это 20%», – сказал Орешкин.

Комментируя ситуацию с российской валютой, которая обвалилась до 81 рубля за евро и 70 рублей за доллар, министр успокоительно заявил, что рубль сейчас находится существенного ниже равновесного значения.

«На самом деле, создается определенный валютный навес над валютным рынком, который затем, конечно же, вернет курс национальной валюты к равновесному значению. Сейчас рубль у нас находится ниже равновесного значения, по нашим оценкам, существенно ниже равновесного значения», – отметил Орешкин.

Напомним: 84% собственников российских компаний готовы продать активы.
 



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