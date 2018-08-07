Оптом и в розницу: оккупанты за бесценок распродают Севастополь
|17:10 11.09.2018
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|Крым
Оккупационное правительство Севастополя ускоренными темпами избавляется от активов, спуская за бесценок стратегические предприятия.
Уже скоро акционированные недавно Севтелеком, Севгеоцентр, пять управляющих компаний и Благоустройство Севастополя пустят с молотка. На очереди еще 12 унитарных предприятий. Все 100% акций, принадлежащих государству, уйдут в частные руки. И все это за смешные 2 млрд рублей, пишут Примечания.
Правительство оккупированного Севастополя утвердило своим постановлением проект "закона" о прогнозном плане приватизации государственного имущества на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов. Он предполагает преобразование 12 унитарных предприятий и продажу акций 7 предприятий и 5 других объектов госимущества.
Проект представил, так называемый директор "департамента по имущественным и земельным отношениям" Рустэм Зайнуллин.
Среди государственных унитарных предприятий предлагаются такие: «Агентство ипотечного жилищного кредитования», «Союзпечать», «Единый информационный расчётный центр», «Пансионаты Севастополя», «Севавтотранс», «Севастопольский морской порт», «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов», коммунальные управляющие компании «Гагаринского района – 2», «Инкерман», «Нахимовского района», «Север» и «Стрелецкая бухта».
«В отношении этих предприятий речь идёт о преобразовании в акционерные общества, где 100% акций будут принадлежать Севастополю», – отметил Зайнуллин.
Акции тех же унитарных предприятий, которые были ранее преобразованы, предложено продавать.
«Предполагаются следующие пакеты акций и долей: «Севастопольтелеком», «Севгеоцентр», «Управляющая компания», управляющая компания «Центр», «Управляющая компания Гагаринского района-1», «Управляющая компания Балаклавского района» и «Благоустройство Севастополя», – перечислил директор департамента.
Пять объектов продажи находятся на территории индустриального парка.
Ранее «Примечания» писали, что у т.н. "депутатов Заксобрания" вызвала сомнения необходимость приватизации некоторых севастопольских государственных унитарных предприятий (ГУП), например, ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя», которая и в такой организационно-правовой форме показывает рентабельность на уровне 30%. Также они высказали опасения, что после того, как будет приватизирован Единый информационно-расчетный центр, государство может утратить контроль над проведением расчетов с населением.
Как ранее сообщал BSNews, знаменитый севастопольский завод марочных вин «Инкерман» может закрыться: причиной для этого стали иски оккупационного «правительства» города.
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