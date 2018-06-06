У берегов оккупированного Крыма произошло землетрясение
|16:44 11.09.2018
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|Крым
Землетрясение магнитудой почти в четыре балла произошло 10 сентября в Черном море недалеко от берегов оккупированного Крыма.
По данным Европейского сейсмоцентра, землетрясение было зафиксировано в море на удалении в 140 км от Симферополя, в 50 км от поселка Орджоникидзе и на глубине 10 км, сообщает Аvdet.
По мнению экспертов, для Крыма это нормальная сейсмоактивность, подобное здесь происходит несколько раз в год.
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