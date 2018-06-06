Землетрясение магнитудой почти в четыре балла произошло 10 сентября в Черном море недалеко от берегов оккупированного Крыма.

По данным Европейского сейсмоцентра, землетрясение было зафиксировано в море на удалении в 140 км от Симферополя, в 50 км от поселка Орджоникидзе и на глубине 10 км, сообщает Аvdet.

По мнению экспертов, для Крыма это нормальная сейсмоактивность, подобное здесь происходит несколько раз в год.

Напомним: В центре Греции произошло сильное землетрясение.