Сегодня, 11 сентября, в Тбилиси откроется четвертая ежегодная конференция «Мир вверх ногами».

Мероприятие организовано вашингтонским Институтом Маккейна и Центром исследования экономической политики (EPRC), сообщает Эхо Кавказа.

Участие в международной конференции примут президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, министры иностранных дел и обороны Давид Залкалиани и Леван Изория.

Мероприятие с приветственной речью откроет и модератором основных сессий будет глава Института Маккейна в Вашингтоне Курт Волкер.

В рамках форума пройдут дискуссии и дебаты, в которых будут участвовать представители парламентской оппозиции, неправительственного сектора, кандидаты в президенты Грузии и международные журналисты.

Конференция завершится завтра.

Напомним: Главы МИД стран-членов ГУАМ встретятся на Генассамблее ООН.