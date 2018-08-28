Россия призвала Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудить перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.

Выступая в понедельник, 10 сентября, на 39-й сессии СПЧ в Женеве, представитель российской делегации Евгений Устинов подчеркнул, что такие действия Киева отрицательно сказались на обеспечении прав жителей оккупированного Крыма, передает ТАСС.

"Правозащитное изменение проблемы трансграничных водотоков очевидно, особенно когда отдельные государства намеренно по политическим мотивам лишают водных ресурсов население стран, расположенных ниже по течению, - отметил дипломат. - Именно такая ситуация сложилась из-за одностороннего произвольного перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, что резко отрицательно сказалось на обеспечении целого комплекса прав населения Республики Крым. Рассчитываем, что Совет осудит подобную практику в целом".

Делегация РФ также обратилась с "отдельной просьбой" к спецдокладчику ООН по вопросу о праве на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Лео Хеллеру "взять ситуацию на контроль и дать соответствующую оценку действиям украинских властей".

Оккупированный Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу.

Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель.

Напомним: Попытки оккупантов возобновить подачу воды из Украины на аннексированный полуостров ни к чему не приведут.