Украина сменила посла в Болгарии
|15:18 11.09.2018
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|Болгария
Украина заменила своего посла в Болгарии.
Теперь Украину в Софии будет представлять Виталий Москаленко, сообщает BgNews.
Москаленко родился в 1962 году.
Ранее работал в должности первого секретаря посольства в Болгарии, помимо этого руководил украинским Генконсульством в Ростове.
Виталий Москаленко сменил на посту Мыколу Балтажи.
Как сообщал BSNews, Россия в срочном порядке сменила торгового представителя в Болгарии.
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