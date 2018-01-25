Украина заменила своего посла в Болгарии.

Теперь Украину в Софии будет представлять Виталий Москаленко, сообщает BgNews.

Москаленко родился в 1962 году.

Ранее работал в должности первого секретаря посольства в Болгарии, помимо этого руководил украинским Генконсульством в Ростове.

Виталий Москаленко сменил на посту Мыколу Балтажи.

Как сообщал BSNews, Россия в срочном порядке сменила торгового представителя в Болгарии.